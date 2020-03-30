2020-03-30T15:17:56+03:00
Общество

Власти Кирова потратят 10 миллионов на благоустройство мемориальных комплексов

Работы пройдут на Лобановском, Мезринско-Петелинском и Старомакарьевском кладбищах
Виктор Карпов
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Завершить благоустройство предполагают 1 мая. Фото: admkirov.ruЗавершить благоустройство предполагают 1 мая. Фото: admkirov.ru
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Завершить благоустройство предполагают 1 мая. Так, планируется отремонтировать дорожки к мемориалам, заменить керамогранитные плиты, установить пешеходные ограждения и обновить фасад монументов, а все металлические объекты будут обработаны под золото.

Деньги на благоустройство мемориалов Киров получил по федеральной программе «Увековечение памяти погибших при защите Отечества». Подрядчиком работ выступит ООО «Цитадель».

Заместитель начальника департамента городского хозяйства Дмитрий Печенкин рассказал, что график работ сформирован по всем объектам, сегодня благоустройство начнут на Лобановском и Старомакарьевском кладбищах.

Аналогичные работы планируют произвести на Новомакрьевском, Филейском кладбищах, а также на кладбищах в селах Бахта, Русское, в слободах Сошени и Орлы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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