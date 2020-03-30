В Кировской области два рыбака провалились под лед

30 Март 2020 2020-03-30T13:09:38+03:00

За один день на водоемах региона погибло два человека. Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

В последние несколько дней в Кировской области стояла достаточно теплая погода. Снег на улицах начал таять, а лед на водоемах стал тоньше. К сожалению, несмотря на ежегодные предупреждения не рисковать своей жизнью, этой весной вновь не обошлось без человеческих жертв. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

Так, 28 марта около двух часов ночи на озере в Слободском районе 46-летний мужчина, рыбача, упал в полынью и утонул. В тот же день, но уже около 16 часов, на пруду возле деревни Летовцы Кирово-Чепецкого района погиб еще один рыбак. 64-летний мужчина провалился под лед и не смог выплыть.

Сейчас проводятся проверки по обоим фактам, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Следственный комитет Кировской области просит население не рисковать своими жизнями, соблюдать правила поведения на водоемах и не выходить на тонкий лед без крайней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU