На Каринской узкоколейке ввели бесплатный проезд для врачей

30 Март 2020 2020-03-30T12:56:31+03:00

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Кировский Музей железной дороги ввел бесплатный проезд для всех медработников. Теперь медики смогут свободно ездить по узкоколейке из Каринторфа в Кирово-Чепецк. Пост об этом появился в группе музея.

Кроме того, сейчас идет активная подготовка к летнему сезону перевозок. В ближайшем будущем, по обещанию работников музея, в составе пассажирского поезда начнет курсировать багажный вагон для перевозки велосипедов и габаритной поклажи. Для безопасного провоза транспорта в вагоне установили специальные крепления. Как заверяют сотрудники музея, в вагоне можно перевезти любой крупногабаритный груз общим весом до 20 тонн. «Места хватит всем!» - оптимистично сказано в посте.

Сейчас, конечно, деятельность самого музея приостановлена в связи с общим карантином. О возобновлении экскурсий сотрудники обещают сообщить дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU