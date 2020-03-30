Обманутым дольщикам заплатят исходя из рыночной стоимости

30 Март 2020 2020-03-30T12:37:08+03:00

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В областном Минстрое прошло онлайн-совещание с представителями фонда защиты прав участников долевого строительства. На нем обсудили вопрос о создании регионального фонда и взаимодействии с федеральной структурой. И.о. министра строительства Кировской области Ирина Кислухина разъяснила ключевые этапы подписания Соглашения между областью и Фондом. На совещании также решали вопрос о компенсациях и достройке домов обманутых дольщиков.

- Решение о выплате денежной компенсации или достройке дома будет принимать Фонд, - пояснила и.о министра строительства Кировской области Ирина Кислухина. - На основании результатов независимых экспертиз производится расчет размера возмещения и размера финансирования мероприятий по завершению строительства. Вопрос по каждому дому будет прорабатываться индивидуально и каждая квартира будет иметь свою стоимость с учетом рыночных характеристик.

Напомним, что сейчас регионы должны оказать поддержку обманутым дольщикам. В области 23 проблемных дома, большинство из которых в Кирове. Отследить ситуацию по каждому дому можно на сайте «Достроим вместе». На интернет-ресурсе можно увидеть описание объекта, узнать его статут и срок предполагаемой сдачи.

ИСТОЧНИК KP.RU