Количество зараженных коронавирусом в Кировской области на 30 марта 2020 года: двенадцать подтвержденных случаев болезни

30 Март 2020 2020-03-30T11:50:43+03:00

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В Кировской области подтвердили еще три случая заражения коронавирусом. Это двое мужчин, один из которых вернулся из поездки в Чили, а второй - из ОАЭ, и женщина, контактировавшая с «нулевой пациенткой» в поезде. Кроме того, накануне вечером, 29 марта, тест-система выявила еще два подозрения на коронавирус, и нынешним утром - еще один.

Таким образом, сейчас в кировской инфекционной больнице лежит 10 человек с подтвержденный диагнозом и семеро - с с подозрением на инфекцию. Помимо них, под наблюдением находится еще около 30 человек - вернувшиеся из неблагоприятных стран и их контактные лица, у которых тест-система подозрений не выявила. Всем пациентам оказывается необходимое лечение.

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или регистратуры поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания за пределами России и страну, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.

Не стоит забывать об объявленном карантине. Убедительно просим кировчан остаться дома и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU