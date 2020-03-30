2020-03-30T11:50:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Кировской области на 30 марта 2020 года: двенадцать подтвержденных случаев болезни

Сейчас в инфекционной больнице находятся 10 человек с установленным диагнозом
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
Напоминаем, что сейчас лучше оставаться дома.Напоминаем, что сейчас лучше оставаться дома.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Кировской области подтвердили еще три случая заражения коронавирусом. Это двое мужчин, один из которых вернулся из поездки в Чили, а второй - из ОАЭ, и женщина, контактировавшая с «нулевой пациенткой» в поезде. Кроме того, накануне вечером, 29 марта, тест-система выявила еще два подозрения на коронавирус, и нынешним утром - еще один.

Таким образом, сейчас в кировской инфекционной больнице лежит 10 человек с подтвержденный диагнозом и семеро - с с подозрением на инфекцию. Помимо них, под наблюдением находится еще около 30 человек - вернувшиеся из неблагоприятных стран и их контактные лица, у которых тест-система подозрений не выявила. Всем пациентам оказывается необходимое лечение.

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или регистратуры поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания за пределами России и страну, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.

Не стоит забывать об объявленном карантине. Убедительно просим кировчан остаться дома и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кировской области водитель «УАЗа» сбил пенсионерку
Власти Кирова потратят 10 миллионов на благоустройство мемориальных комплексов
В Кировской области два рыбака провалились под лед
На Каринской узкоколейке ввели бесплатный проезд для врачей
Коронавирус в Кировской области: третьего по счету пациента выписали из инфекционной больницы
Обманутым дольщикам заплатят исходя из рыночной стоимости
Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в нерабочие дни усилят контроль над работой энергосистемы
Количество зараженных коронавирусом в Кировской области на 30 марта 2020 года: двенадцать подтвержденных случаев болезни
В Котельниче местный житель погиб в пожаре
Ледоход в Кирове: Вятка вскрылась на две недели раньше
«Это бобры»: в Кирове на машину рухнуло дерево
Соблазна выйти на улицу не будет: погода в Кирове на нерабочую неделю
Кировским школьникам не придется досрочно заканчивать учебный год из-за коронавируса
Кировчан решили оставить без свежего номера «Комсомолки»
Бог поможет: верующие кировчане продолжают собираться в церкви даже во время карантина
Количество зараженных коронавирусом в Кировской области на 29 марта 2020 года: выявлен девятый случай болезни
Более 350 офисов Россельхозбанка будут работать с 30 марта по 3 апреля