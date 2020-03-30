2020-03-30T10:59:49+03:00
Происшествия

В Котельниче местный житель погиб в пожаре

Несчастный случай произошел утром минувшего воскресенья
Анастасия РОМАНОВА
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За минувшие выходные в Кировской области произошло 16 пожаров.За минувшие выходные в Кировской области произошло 16 пожаров.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Котельниче пожар унес жизнь человека. Предположительной причиной стало неосторожное курение погибшего. Об этом сообщает ГУ МЧС по Кировской области.

Несчастный случай произошел в воскресенье, 29 марта, в 11.18. Огонь вспыхнул в квартире 90-летнего пенсионера. Из имущества пострадали диван, стены и потолок и другие личные вещи. На месте спасатели нашли тело 59-летнего местного жителя - сына хозяина квартиры.

Второго мужчину, находившегося в квартире, удалось спасти. 67-летнего пострадавшего с ожогами 1-2 степени головы, рук и верхних дыхательных путей и отравлением продуктами горения доставили в реанимацию Котельничской ЦРБ.

Всего за минувшие выходные в Кировской области произошло 16 пожаров. Региональное ГУ МЧС России призывает население быть бдительными, соблюдать элементарные меры пожарной безопасности и не подвергать себя и окружающих опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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