«Это бобры»: в Кирове на машину рухнуло дерево

30 Март 2020 2020-03-30T10:05:26+03:00

К счастью, люди или другие автомобили не пострадали

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В Кирове на машину упало сухое дерево. Ствол приземлился на переднюю часть авто, перекрыв к тому же въезд во двор. Пост появился в группе «Злой Кировчанин».

Анонимный автор поста уточняет, что машина стояла во дворе дома №112 по улице Дерендяева. Эксперты в комментариях, ориентируясь по фотографии, заметили, что дерево с таким наклоном считается аварийным и подлежит спилу. И действительно, угол наклона у него немаленький. Однако больше всего в комментариях, конечно же, язвили над чужим горем. «Это бобры», «Будет кабриолет», «Администрация: “Это не наше дерево, оно уволилось неделю назад”...». И прочие в том же духе. Словом, веселились как могли.

- Ничего не отсудить, - авторитетно заявил кто-то из комментаторов.

- Суд признает водителя виновным, что поставил машину не в том месте, - поддержали его.

По счастью, в момент падения ни других машин, ни людей рядом не было - никто не пострадал. Кроме, собственно, «героини» истории.

ИСТОЧНИК KP.RU