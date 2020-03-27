Прокуратура через суд обяжет подрядчиков восстановить трассу Киров - Пермь

27 Март 2020 2020-03-27T15:26:42+03:00

На состояние трассы жители области жалуются уже давно, но воз и ныне там. Фото: vk.com/zlo43

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Важнейшая транспортная артерия области - федеральная трасса Р-243 Киров - Пермь - находится в плачевном состоянии. На это неоднократно жаловались жители в соцсетях. В прокуратуре заинтересовались сложившейся ситуацией.

После недавней проверки выяснилось, что участок дороги, протяженностью более двухсот километров, не соответствует техническим требованиям. Трасса, связывающая Киров со Слободским, Белохолуницким, Омутнинским и Афаньсьевским районами вся в ухабах и ямах.

За содержание шоссе отвечает некое «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье», которое наняло для ремонтных работ АО «ПО РосДорСтрой» и ООО «Строительное Управление-43». Подрядчиков привлекли к административной ответственности. Кроме того, они будут обязаны восстановить все «убитые» участки.

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