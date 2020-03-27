В Кирове сбили девочку на улице Лепсе
В четверг, 26 марта, на улице Лепсе сбили 16-летнего подростка. По информации ГИБДД Кировской области, водитель скрылся. Сейчас его разыскивают сотрудники ведомства. Девочке повезло: она получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась.
Всего за прошедшие сутки в области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими. Так, в Вятскополянском районе на «встречке» столкнулись автомобили «Рено» и BMW. В результате аварии оба водителя получили травмы. Один из них попал в больницу, второму оказали помощь на месте.
ДТП произошло в городе Сосновка. Фото: vk.com/gibdd43
ВАЖНО
Госавтоинспекция в очередной раз напоминает водителям о необходимости быть внимательными за рулем. Следует соблюдать скорость, соответствующую погодным условиям. Пешеходам рекомендуется использовать светоотражатели, особенно в темное время суток на неосвещенных улицах. При переходе дороги нужно убедиться в том, что водители вас видят и пропускают.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU