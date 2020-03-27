В Кирове сбили девочку на улице Лепсе

27 Март 2020 2020-03-27T13:43:35+03:00

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В четверг, 26 марта, на улице Лепсе сбили 16-летнего подростка. По информации ГИБДД Кировской области, водитель скрылся. Сейчас его разыскивают сотрудники ведомства. Девочке повезло: она получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась.

Всего за прошедшие сутки в области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими. Так, в Вятскополянском районе на «встречке» столкнулись автомобили «Рено» и BMW. В результате аварии оба водителя получили травмы. Один из них попал в больницу, второму оказали помощь на месте.

ДТП произошло в городе Сосновка. Фото: vk.com/gibdd43

ВАЖНО

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает водителям о необходимости быть внимательными за рулем. Следует соблюдать скорость, соответствующую погодным условиям. Пешеходам рекомендуется использовать светоотражатели, особенно в темное время суток на неосвещенных улицах. При переходе дороги нужно убедиться в том, что водители вас видят и пропускают.

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