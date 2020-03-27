2020-03-27T13:26:46+03:00
Общество

В Кирове разыскивается 39-летний мужчина

О нем ничего не известно уже почти четыре месяца
Александр МАКАРОВ
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Мужчина пропал почти четыре месяца назад. Фото: vk.com/lizaalert_kirovМужчина пропал почти четыре месяца назад. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и полицейские Кирова просят жителей помочь с розыском Алексея Ветошкина. 39-летний мужчина пропал еще в декабре прошлого года, и с тех пор его местонахождение неизвестно. По информации УМВД Кировской области, он может быть в областном центре.

Приметы Алексея: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, короткие темные волосы и карие глаза. На момент ухода из дома он был одет в коричневую дубленку, синие джинсы и черные ботинки. На голове мужчины была вязаная шапка в черно-синюю полоску.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят сообщать волонтерам по телефону 8 (800) 700-54-52, либо полицейским по номерам: 674-319 или 02 (102 с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU

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