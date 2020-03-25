Коронавирус в Кировской области: семеро зараженных, пятеро под подозрением, полторы тысячи на карантине

25 Март 2020 2020-03-25T19:08:48+03:00

Еще у двоих кировчан тест-система выявила подозрение на коронавирус. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Количество ожидающих результатов анализов увеличилось на еще двоих человек

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В Кировской области зарегистрировали еще два подозрения на коронавирус. Их анализы уже отправили в лабораторию в Новосибирске. Таким образом, теперь в регионе находятся семеро пациентов с подтвержденным диагнозом и пятеро ожидают результатов анализов. Состояние всех пациентов врачи оценивают как стабильно удовлетворительное.

Сейчас на карантине в Кировской области находится 1458 человек, 204 из них - дети. Такую информацию привел портал Свойкировский.рф с пресс-конференции регионального оперативного штаба.

Напомним, кировчане с подтвержденным диагнозом - супружеская пара, вернувшаяся из Германии, их четверо соседей по поезду и молодой человек, прилетевший из Швейцарии. Сейчас результатов анализов ждут девушка, вернувшаяся из Турции, двое кировчан из поезда, где ехала «нулевая пациентка» и еще двое горожан.

Не следует забывать, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или регистратуры поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания за пределами России и страну, где вы находились. Кроме того, необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию.

Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU