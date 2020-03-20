Количество закрытых на карантин групп в детских садах увеличилось почти в два раза

20 Март 2020 2020-03-20T19:02:06+03:00

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Департамент образования города Кирова сообщает, что уровень заболеваемости детей ОРВИ меньше чем за неделю увеличился с 7,68% до 8,92%. В связи с этим на больничный вышло уже 2792 ребенка. Также закрылось 17 групп в 14 детских садах: №13, №18, №31, №57, №61, №84, №85, №129, № 157, № 160, № 162, № 191, № 227, № 230.

В свою очередь департамент дал несколько советов родителям. Один из них – необходимость следить за самочувствием детей и их температурой:

- В случае, если она повышена даже незначительно, если ребенок чувствует недомогание, появились признаки простуды, сразу обращайтесь к врачу – не рискуйте здоровьем своего ребенка и не подвергайте опасности заражения окружающих. Не занимайтесь самолечением.

Также специалисты подчеркнули, что правила личной гигиены сейчас должны быть под особым контролем:

- Напоминайте детям о необходимости чаще мыть руки, в обязательном порядке - после возвращения с улицы.

Напомним, что с недавнего времени во всех детских садах выполняются профилактические мероприятия, рекомендованные Роспотребнадзором. Другие образовательные учреждения переведены на дистанционное обучение.

ИСТОЧНИК KP.RU