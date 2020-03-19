В Кирове пропал 34-летний мужчина

19 Март 2020 2020-03-19T13:43:50+03:00

О нем ничего неизвестно уже четыре дня

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» опубликовали информацию о пропавшем мужчине. Денис Ашихмин вышел из дома утром, 15 марта и с тех пор о нем ничего неизвестно.

Его приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, короткие русые волосы и серо-голубые глаза. Выходя из дома, мужчина был одет в черную куртку, болоньевые штаны и серо-черные ботинки.

Любую информацию о Денисе Ашихмине поисковики просят сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU