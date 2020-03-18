Туристы больше не смогут приехать в Кировскую область

18 Март 2020 2020-03-18T13:49:34+03:00

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Туризм в Кировскую область отменили. Ну, почти. В связи со сложной обстановкой в мире, вызванной коронавирусом, организованные группы путешествующих больше не смогут приехать к нам в гости. Региональный Центр развития туризма координирует работу туроператоров - им направлены рекомендации по работе с гостями из-за границы - и гостиниц. Ситуацию в области мониторят и рассылают обновленную информацию каждый день.

Как сообщила директор Центра Елена Данюшенкова, организованные группы из потенциально опасных мест в Кировскую область не приезжают, а их коллективные визиты на ближайшее время отменили. Самостоятельным туристам рекомендуют пока не посещать страны, где есть возможность заразиться.

В гостиницах также усилили профилактические меры. В каждом номере есть антисептический гель и салфетки, а на стойке администратора можно попросить медицинскую маску.

Кировчане могут ознакомиться со списком стран, куда выезд временно закрыт, и другими ограничениями на сайте областного Туристско-информационного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU