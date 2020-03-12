2020-03-12T13:23:20+03:00
Происшествия

В Кирове грузовик сбил девушку на тротуаре

Водитель не заметил пешехода двигаясь на выгрузку
Александр МАКАРОВ
Поделиться:
Водитель двигался задним ходом по тротуару. Фото: vk.com/gibdd43Водитель двигался задним ходом по тротуару. Фото: vk.com/gibdd43
Изменить размер текста:

Утром, 11 марта, на улице Карла Маркса грузовик совершил наезд на 19-летнюю девушку. Как рассказали в Госавтоинспекции, «Газель» двигалась задним ходом по тротуару на выгрузку в магазин. Это разрешается по ПДД, но водитель не убедился в безопасности маневра. Он не заметил пешехода и сбил кировчанку. Девушка получила травмы, ей оказали помощь на месте. По факту ДТП проводится проверка.

Еще одного пешехода сбили в Кирово-Чепецке. Около 15 часов на улице Ленина водитель автомобиля «Форд Фокус» наехал на 9-летнего мальчика. ДТП произошло на пешеходном переходе. К счастью, юный пешеход не получил серьезных травм и госпитализация ему не потребовалась.

Мальчика сбили на пешеходном переходе. Фото: vk.com/gibdd43

Мальчика сбили на пешеходном переходе. Фото: vk.com/gibdd43

ВАЖНО

Типичная ошибка автомобилистов при движении задним ходом - это невнимательность. В ГИБДД Кировской области советуют при недостаточном обзоре попросить о помощи пассажиров или пешеходов. При маневрировании нужно не забывать смотреть в зеркала и подавать сигналы поворотниками.

Также в ведомстве напоминают водителям о том, что необходимо строго соблюдать ПДД и быть особо внимательными при проезде переходов. Не стоит забывать о безопасности и пешеходам. Следует выходить на дорогу убедившись, что водители их видят и пропускают.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 8 (922) 901-66-35

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кирове грузовик сбил девушку на тротуаре
Стало известно, в каком стиле оформят Киров к 75-летию Победы
Директор Кировского регионального филиала АО «Россельхозбанк» ответил на актуальные вопросы по сельской ипотеке
Кировская администрация отрицает свою вину в травме девочки, поскользнувшейся на гололеде
В Шабалинском районе сотрудников компании уволили без выплаты компенсаций
Виновника смертельной аварии в Нолинском районе приговорили к трем годам колонии
Митинг против полигона и акция солидарности: кировские активисты продолжают борьбу
В Вятских Полянах мужчина в состоянии аффекта расправился с соперником
На расчистку двух рек в Кировской области выделят почти 10 млн рублей
Игорь Маковский: минувший год мы прошли успешно, решив все стоявшие перед нами амбициозные задачи
В Кирове возобновили дело о похищении ребенка в 2002 году
Ученые ВятГУ предложили новую технологию изготовления тонкостенных крутоизогнутых изделий
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» напоминают: несанкционированные работы в охранных зонах ВЛ – смертельно опасны!
Кировским активистам отказали в проведении митинга против «Марадыковского»
16 тысяч кировских семей подключили скоростной интернет от «Ростелекома»
«Россети Центр и Приволжье» в 2019 году ввела в работу свыше 6 769 км ЛЭП и более 1 620 МВА мощности
Администрация Кирова станет ответчиком по делу девочки, получившей травму из-за гололеда
В Кирово-Чепецке пропал дедушка с потерей памяти
В Кировской области растет число заболевших гриппом и ОРВИ
В Оричевском районе легковушка вылетела в кювет и перевернулась
В Кирове начали прочищать ливневку
Каким был ландшафт вятской земли сотни тысяч и миллионы лет назад?
«УРАЛХИМ» провел акцию «Добрый урожай» в Кировской области
На пост кировского сити-менеджера определили трех кандидатов