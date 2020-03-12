В Кирове грузовик сбил девушку на тротуаре

12 Март 2020 2020-03-12T13:23:20+03:00

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Утром, 11 марта, на улице Карла Маркса грузовик совершил наезд на 19-летнюю девушку. Как рассказали в Госавтоинспекции, «Газель» двигалась задним ходом по тротуару на выгрузку в магазин. Это разрешается по ПДД, но водитель не убедился в безопасности маневра. Он не заметил пешехода и сбил кировчанку. Девушка получила травмы, ей оказали помощь на месте. По факту ДТП проводится проверка.

Еще одного пешехода сбили в Кирово-Чепецке. Около 15 часов на улице Ленина водитель автомобиля «Форд Фокус» наехал на 9-летнего мальчика. ДТП произошло на пешеходном переходе. К счастью, юный пешеход не получил серьезных травм и госпитализация ему не потребовалась.

Мальчика сбили на пешеходном переходе. Фото: vk.com/gibdd43

ВАЖНО

Типичная ошибка автомобилистов при движении задним ходом - это невнимательность. В ГИБДД Кировской области советуют при недостаточном обзоре попросить о помощи пассажиров или пешеходов. При маневрировании нужно не забывать смотреть в зеркала и подавать сигналы поворотниками.

Также в ведомстве напоминают водителям о том, что необходимо строго соблюдать ПДД и быть особо внимательными при проезде переходов. Не стоит забывать о безопасности и пешеходам. Следует выходить на дорогу убедившись, что водители их видят и пропускают.

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