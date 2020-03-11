В Кирове возобновили дело о похищении ребенка в 2002 году

11 Март 2020 2020-03-11T17:32:25+03:00

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В Кирове возобновили работу над уголовным делом о похищении ребенка в 2002 году. Как сообщили в пресс-службе следкома по Кировской области, неизвестный мужчина забрал на тот момент восьмилетнего мальчика из школы 26 сентября. С тех пор местонахождение обоих неизвестно.

Уточняется, что в 2002 году следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ «Похищение» и «Убийство малолетнего». Однако на тот момент установить, где находятся подозреваемый и ребенок было невозможно.

- Сейчас с использованием современной криминалистической техники проводятся молекулярно-генетические и другие необходимые экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - пояснили в ведомстве.

Кировчан, обладающих какой-либо информации о похищении Сергея Муссинова, просят обратиться по телефонам: 8 (8332) 485-145, 485-194, 485-100 или 102.

На момент пропажи ребенку было восемь лет. Фото: kirov.sledcom.ru

Также жителям сообщают приметы ребенка. Мальчику в момент пропажи на вид было шесть лет, рост - 120 сантиметров, худощавый, волосы светло-русые короткие, не было переднего зуба. Тогда он был одет в матерчатую куртку серо-голубого цвета на кнопках, зеленые джинсы, черные ботинки, синюю вязаную шапку с белым орнаментом с помпоном. При себе имел портфель с учебниками.

Следователи составили портрет подозреваемого. Фото: kirov.sledcom.ru

Следователи составили и портрет предполагаемого подозреваемого. В 2002 году на вид ему было 40-45 лет, рост - около 165 сантиметров, плотного телосложения, седые или светлые волосы, носил очки с толстой оправой. В момент происшествия был одет в удлиненную кожаную куртку, темные брюки, выглядел «прилично». В то время мог проживать или работать в Вересниках.

ИСТОЧНИК KP.RU