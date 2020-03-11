2020-03-11T10:42:23+03:00
Общество

В Кирово-Чепецке пропал дедушка с потерей памяти

Пожилого мужчину, забывшего свой адрес, нашли росгвардейцы
Александр МАКАРОВ
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Пропавшего дедушку нашел патруль Росгвардии. Фото: 43.rosgvard.ruПропавшего дедушку нашел патруль Росгвардии. Фото: 43.rosgvard.ru
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На днях в Кирово-Чепецке бесследно исчез 88-летний пенсионер. С заявлением о пропаже в полицию пришла дочь пожилого мужчины. Она рассказала, что ее отец ушел из дома в неизвестном направлении. Женщина добавила, что он страдает потерей памяти.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, пенсионера оперативно нашли сотрудники ведомства. Дедушка сидел на скамейке у автовокзала. Он назвал свою фамилию и имя, но полностью забыл где живет. Росгвардейцы отвезли мужчину в отделение полиции и передали его дочери.

Напомним, что в Кирово-Чепецком районе продолжают искать другого пенсионера, у которого также возможна потеря памяти. Анатолий Кекин пропал неделю назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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