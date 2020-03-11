В Кировской области растет число заболевших гриппом и ОРВИ

11 Март 2020 2020-03-11T12:53:36+03:00

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Кировчане продолжают массово заболевать гриппом и ОРВИ. Уровень заразившихся, по сообщению областного Роспотребнадзора, остается высоким. На прошлой неделе к врачам обратилось 9942 горожанина, из них 6158 (62,2%) - дети. По сравнению с предыдущей рабочей неделей количество заболевших выросло на 15,2%. А вот госпитализированных стало меньше на 9%.

Ситуацию с коронавирусом также продолжают контролировать. На 10 марта текущего года врачи наблюдали за 16 кировчанами, вернувшимися из-за границы. Все вновь приезжающие в область также наблюдаются в региональных поликлиниках. С начала регистрации нашлись всего семеро заболевших - пятеро вернулись из КНР и двое из Италии. По итогам обследований и лечения коронавируса у них не нашли.

Для кировчан остаются актуальными меры личной профилактики: медицинские маски, личная гигиена, лекарства по назначению врача и прочие. Грипп - это, конечно, не коронавирус, но подхватить его будет тоже весьма неприятно. А если же вы вернулись из-за границы, особенно из КНР, Южной Кореи или Ирана, в течение двух недель вам лучше остаться дома и обязательно вызвать врача. Желательно не планировать поездки в вышеперечисленные страны до того, пока ситуация не придет в норму.

Кроме того, по области запустили «горячую линию» по вопросам профилактики коронавируса для кировчан, вернувшихся из стран, где зафиксирована вспышка болезни. Обратиться с вопросом можно по телефонам: 40-68-71, 40-67-24.

ИСТОЧНИК KP.RU