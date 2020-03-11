В Оричевском районе легковушка вылетела в кювет и перевернулась

11 Март 2020 2020-03-11T12:36:57+03:00

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Серьезное ДТП произошло во вторник, 10 марта, на 37-м километре трассы Киров - Оричи. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, 39-летний водитель автомобиля «Лифан» вылетел с дороги в кювет. При этом легковушка перевернулась. В аварии тяжелые травмы получила 55-летняя пассажирка иномарки. Медики отвезли ее в больницу.

Еще один неуправляемый съезд с дороги случился вечером этого же дня. В Арбажском районе на 260-м километре трассы «Вятка» в кювет «ушел» автомобиль марки «Газель». Несмотря на сильный удар грузовичка об дерево, его 37-летний водитель отделался легкими травмами. Мужчине оказали помощь на месте аварии.

«Газель» пострадала от удара об дерево. Фото: vk.com/gibdd43

ВАЖНО

ГИБДД Кировской области призывает водителей не терять бдительность при плохих погодных условиях. Нужно выбирать свою скорость в зависимости от состояния дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU