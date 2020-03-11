2020-03-11T08:40:06+03:00
Общество

В Кирове начали прочищать «ливневку»

Сезонные работы помогут избежать подтопления улиц
Алина Сашина
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В первую очередь очистят те участки, где обычно бывает большое количество воды. Фото: admkirov.ruВ первую очередь очистят те участки, где обычно бывает большое количество воды. Фото: admkirov.ru
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В Кирове уже начали прочищать ливневую канализацию. Как сообщили в АО «Гордормостстрой», работы будут идти по утвержденному графику. В первую очередь очистят те участки, где обычно бывает большое количество воды. Специалисты АО «Гордормостстрой» уже прочистили водопропускные системы на улицах Производственной, Бородулина, Красина.

- Поскольку пока наблюдаются перепады температуры воздуха - переходы с «плюса» днем на «минус» в ночное время, - рассказали в ГДМС, - водопропускная система еще не полностью освободилась ото льда, поэтому при очистке ливневой канализации применяется горячая вода.

В организации также пообещали при необходимости обеспечить отвод и откачку воды с улиц Торфяной, Боровой и Пионерской. Там из-за обильного таяния снега там в низинах скапливается вода. Ситуацию ежедневно контролирует управление дорожной и парковой инфраструктуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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