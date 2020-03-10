Сотрудники различных служб города отговорили кировчанина от прыжка с моста
9 марта, около 19.00 очевидцы сообщили, что в Чистых прудах мужчина, видимо, пытается спрыгнуть с путепровода. По словам читателя «Комсомолки», кировчанин перешагнул через перила и повис над дорогой.
На место события сразу приехали сотрудники МСЧ и полицейские, а также медики. Начались переговоры.
- Только общими усилиями всех ведомств удалось предотвратить трагедию, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Кировской области.
Пока что дальнейшее развитие событий находится «за кадром». Следствие выясняет, что толкнуло жителя Кирова на этот шаг.
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ИСТОЧНИК KP.RU