В Котельниче наблюдали лунное гало

10 Март 2020 2020-03-10T16:35:28+03:00

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В ночь на 5 марта 2020 года жители Котельнича наблюдали красивое природное явление. Оно в очередной раз попало в объектив местного фотографа — Константина Ложеницына. Как объясняют в социальных сетях, гало для Кировской области — явление обыденное. Увидеть его можно от 50 до 150 ночей в году. Наблюдения показывают, что подобные «световые столбы» означают приближение морозов. Напомним, что ранее в 2018 и 2019 году фотографы уже делали подобные снимки и выкладывали их в группе "Вконтакте" https://vk.com/meteokirov.

ИСТОЧНИК KP.RU