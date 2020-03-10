В Кирове сгорел автобус №70
В Кирове загорелся автобус №70. Информация об этом появилась в группе «КУ43».
Автобус стоял на улице Грибоедова, 1. К счастью, машина была не на ходу - в буквальном смысле. У транспорта не было даже колес. В каком-то смысле это были скорее останки автобуса, чем полноценная машина.
Как сообщили в ГУ МЧС по Кировской области, информация о пожаре поступила к ним в 14:00. На место выехали два пожарных расчета. Пострадавших, как сообщили «Комсомолке», нет. Причина пожара сейчас устанавливается.
Все обошлось благополучно - а могло бы и нет. Напомним, в июне минувшего года в Нововятске вспыхнул автобус с пассажирами внутри. Если бы не помощь проезжавшего мимо неравнодушного местного жителя, исход мог бы быть трагичным.
ИСТОЧНИК KP.RU