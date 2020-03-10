В Кирове сгорел автобус №70

10 Март 2020 2020-03-10T16:10:39+03:00

К счастью, пострадавших в пожаре не оказалось. Фото: скриншот с видео vk.com/ky43_ubezhishe

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В Кирове загорелся автобус №70. Информация об этом появилась в группе «КУ43».

Автобус стоял на улице Грибоедова, 1. К счастью, машина была не на ходу - в буквальном смысле. У транспорта не было даже колес. В каком-то смысле это были скорее останки автобуса, чем полноценная машина.

Как сообщили в ГУ МЧС по Кировской области, информация о пожаре поступила к ним в 14:00. На место выехали два пожарных расчета. Пострадавших, как сообщили «Комсомолке», нет. Причина пожара сейчас устанавливается.

Все обошлось благополучно - а могло бы и нет. Напомним, в июне минувшего года в Нововятске вспыхнул автобус с пассажирами внутри. Если бы не помощь проезжавшего мимо неравнодушного местного жителя, исход мог бы быть трагичным.

ИСТОЧНИК KP.RU