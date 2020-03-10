Подростка из Уржума осудили за кражу ноутбука у своей тети

10 Март 2020 2020-03-10T16:10:24+03:00

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Следователи из Уржума завершили дело о краже ноутбука местной жительницы. Похитителем техники оказался ее 16-летний племянник.

Установлено, что 30 октября 2019 года подросток украл у своей тетки ноутбук, пока та находилась в гостях у его матери. Когда женщина возвратилась домой и увидела, что компьютера нет на месте, она сразу заподозрила своего племянника. В это время воришка продал ноутбук, а на полученные деньги купил мотоцикл.

При проверке следователями подросток свою вину полностью признал. Суд назначил молодому жителю Уржума наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно. Но приговор не был исполнен. Парень поставлен на профилактический учет.

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ИСТОЧНИК KP.RU