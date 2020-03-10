Какой будет погода в Кирове на нынешней рабочей неделе?

10 Март 2020 2020-03-10T15:50:04+03:00

Синоптики обещают и дождь, и мокрый снег - без зонтика точно не обойтись! Фото: Евгения ГУСЕВА

Дождь, сырость и «плюсовая» температура - ничего нового не ожидается

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Погода в Кирове становится по-настоящему весенней - теплой и слякотной. «Комсомолка» с помощью сервиса gismeteo.ru подготовила прогноз на нынешнюю рабочую неделю, которая будет короткой.

Во вторник, 10 марта, синоптики обещают дождь, который начнется ближе к шести часам вечера, и +4 градуса тепла.

В ночь со вторника на среду отметка на термометрах опустится до -1 - следовательно, с утра среды 11 марта нас ждет наледь на дорогах. Однако она быстро растает - днем прогнозируют до +4 градусов и дождь. А в три часа дня даже проглянет солнце.

В четверг, 12 марта, картина не изменится - от +1 до +5 днем, пасмурно, дожди от рассвета и до заката. Берите с собой зонтик!

В последний рабочий день, пятницу 13-го, синоптики обещают от 0 до +2 градусов тепла и дождь с полудня. Ближе к девяти часам вечера он разбавится снегом. Осторожно - прогнозируются порывы ветра до 22 м/с! Ходить горожанам придется особенно аккуратно.

ИСТОЧНИК KP.RU