2020-03-10T15:40:53+03:00
Происшествия

Киров готовится к весеннему паводку

Ледоход в областном центре начнется в первую декаду апреля
Олег ЛЯЛИН
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Неизвестно, насколько поднимется уровень воды в реке. Фото: admkirov.ruНеизвестно, насколько поднимется уровень воды в реке. Фото: admkirov.ru
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В городе разрабатывается план мероприятий по защите Кирова от паводка. На неделе состоится заседание городской комиссии по ЧС. На нем обсудят готовность к половодью.

Руководитель управления гражданской защиты Михаил Вохмянин заявил, что река вблизи города еще не вскрылась. Поэтому пока рано делать прогнозы насчет того, на сколько поднимется вода.

Однако Михаил Вохмянин сообщил, что Вятка уже освободилась от «ледяных оков» у Истобенска:

- Возможно, ледоход в областном центре начнется на полторы - две недели раньше среднегодового срока, то есть 5 - 10 апреля.

«Комсомолка» напоминает, с началом весны лед на водоемах может быть очень тонким. Выходить на него ни в коем случае не рекомендуется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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