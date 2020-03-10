2020-03-10T14:06:33+03:00
Происшествия

В Кирове директор детского учреждения и его зам работали по поддельным дипломам

Проверку провели по обращениям жителей города
Анастасия РОМАНОВА
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Руководители учреждения хвастались «купленными дипломами».Руководители учреждения хвастались «купленными дипломами».Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В одном из детских кировских учреждений работали сотрудники с поддельными дипломами о высшем образовании. Да не абы кто, а директор и его зам. Информация об этом появилась на личной странице уполномоченного по правам ребенка в Кировской области Владимира Шабардина.

- Скучать нам не приходится, каждый день среди обращений что-то новое, с чем еще не приходилось сталкиваться, - иронизирует автор поста. - Хотя мы после 4,5 тысяч обращений за последние годы надеялись, что видели почти все.

По словам Владимира, директор и его заместитель детского учреждения хвастались купленными дипломами. А обратились с жалобой на этот факт кировчане.

Как говорится в посте, была доля сомнений на этот счет, однако обращение отработали «по полной». По итогам проведенной проверки на «хвастунов» завели уголовное дело за «Пособничество в подделке официального документа предоставляющего права».

В комментариях кировчане дружно выразили свое, мягко говоря, недоумение и негодование от факта.

- А сколько таких «специалистов» еще работает в различных сферах… - прокомментировал один из жителей города.

- Кто-то такой учит, кто-то лечит… - поддержал его второй.

Пока неизвестно, в каком именно учреждении руководители работали по липовым дипломам. Разглашать эту информацию на данный момент отказываются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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