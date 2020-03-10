2020-03-10T13:54:52+03:00
Спорт

В Кирове прошел международный чемпионат по ледолазанию

В соревнованиях поучаствовали 75 спортсменов из 8 стран
Иван Кабанов
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На чемпионат приехали не только спортсмены из России. - kirovreg.ruНа чемпионат приехали не только спортсмены из России. - kirovreg.ru
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Россияне снова заняли первую строчку на чемпионате мира по ледолазанию, который прошел в Кирове. В нашем городе международный турнир проводится уже 20 лет ежегодно - с 2000 года. Недаром Киров сейчас - знаковое место для встречи самых сильных ледолазов мира.

Министр спорта и молодежной политики Кировской области Анна Альминова поделилась своим впечатлением о прошедшем мероприятии:

— Для нас стало большой честью провести соревнования такого уровня. Я надеюсь, что все, кто уезжали с этих стартов, забрали с собой только лучшие впечатления и эмоции.

И правда, чемпионат понравился многим участникам, не только россиянам. Сина Гетц, швейцарская спортсменка, похвалила организаторов за приятную атмосферу и болельщиков – за поддержку:

— Спасибо за мероприятие, мне было очень приятно здесь находиться. Болельщики и участники поддерживали даже своих соперников, благодаря чему на соревнованиях была замечательная атмосфера, мне было комфортно. В Кирове я была два года назад и могу сказать, что уровень соревнований остался высоким. Благодарю организаторов за эти прекрасные соревнования и время в кругу друзей.

По итогам турнира пьедестал поделили три страны. Россия заняла первое место в общекомандном зачете, США – второе, а Швейцария – третье.

Результаты личного первенства можно увидеть по ссылке https://uiaa.results.info/events/15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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