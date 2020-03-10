В Яранске полиция обстреляла машину, чтобы задержать пьяного лихача

10 Март 2020 2020-03-10T13:14:43+03:00

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В Яранском районе полицейские задержали пьяного водителя. Правда, для того, чтобы его остановить, пришлось устроить обстрел. Об этом сообщает УМВД России по Кировской области.

7 марта около часа ночи яранские сотрудники ДПС попытались остановить лихую «двенашку». Водитель же таких намерений не имел и попытался скрыться на большой скорости. На окраине Яранска его догнали и «заперли» автомобиль. Однако Шумахер вятского разлива сдаваться отказался - протаранил патрульную машину и свалил снова.

На тот момент у полицейских уже складывалось подозрение, что водитель ВАЗа не в адеквате. Сложившаяся ситуация могла стать опасной для жизни и здоровья людей. Поэтому решено было пустить в ход оружие: один предупредительный выстрел вверх и три прицельных - по колесам уезжающей «двенашки». Все попали куда следует, и машина съехала в кювет. Водитель, не пострадавший в результате, больше уже никуда не собирался.

Как и предполагали полицейские, 19-летний парень за рулем отечественного автомобиля был пьян. Да еще и без прав. Какое наказание понесет лихач, решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU