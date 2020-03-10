2020-03-10T12:35:29+03:00
Общество

Кировская область на 41 месте в России по доступности ипотеки

Приобрести жилье в кредит могут 30,4% жителей региона
Алина Сашина
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Эксперты отмечают, что на доступность жилья больше влияют его стоимость и доходы населения, а не ставка ипотечного кредитования.Эксперты отмечают, что на доступность жилья больше влияют его стоимость и доходы населения, а не ставка ипотечного кредитования.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По данным агентства РИА-Рейтинг, Кировская область занимает 41 место в России по доступности ипотеки. В 2019 году в нашем регионе такой вид приобретения жилья могли позволить себе 30,4% жителей. Это семьи, чей доход позволяет вносить ежемесячный платеж по ипотечному кредиту и не экономить на повседневных расходах.

Лидером по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там более 70% семей могли себе позволить купить типовую двухкомнатную квартиру. Замыкают рейтинг Ингушетия, Чечня, Дагестан, Карачаево-Черкессия и Тыва. На такое положение этих республик влияют два фактора. Во-первых, как правило, большой состав семьи: после вычета прожиточного минимума на каждого члена получается низкий доход. Во-вторых, высокая безработица, поэтому доходы семей от трудовой деятельности здесь, как правило, невысоки.

При этом, эксперты отмечают, что на доступность жилья больше влияют его стоимость и доходы населения, а не ставка ипотечного кредитования.

Тем не менее в 2019 году число ипотечных кредитов снизилось по отношению к предыдущему году на 14%. Но их средний размер увеличился - с 2,04 миллиона рублей в 2018 году до 2,4 миллиона рублей к концу 2019.

В 2020 году можно рассчитывать, что ставки продолжат снижаться. И скорее всего, это приведет к обновлению рекордов на рынке ипотеки как в количестве, так и в денежном выражении, считают эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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