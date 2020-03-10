Александр Иванов и группа «Рондо» сыграют для кировчан

10 Март 2020 2020-03-10T11:52:19+03:00

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Бывают группы-однодневки, которые становятся сверхпопулярными в какой-то период времени. Они навязчиво звучат из каждой радиоточки и периодически мелькают на телеэкранах, а потом, когда их время заканчивается так же быстро сходят на нет, как будто их и не было вовсе. Если попытаться вспомнить, сколько таких коллективов отшумело на отечественной сцене в 90-е годы, то, пожалуй, собьешься со счета. А есть группы, прожившие свой золотой период не настолько шумно, но их популярность, без каких-либо выдающихся скандалов, сотрясавших таблоиды, была достаточно стабильна в то время, а потом ее запаса с избытком хватило как на настоящее, так и для вечности.

«Рондо» Александра Иванова как раз из таких команд, которым «почтенный» возраст только идет на пользу, а количество поклонников является постоянной величиной. В их рядах и юное поколение, сызмальства привычное к «цифре», и «олдовые» ветераны, еще не забывшие какой стороной вставлялась в магнитофонную деку кассета, как шипела ферромагнитная пленка, и как отчаянно болели подушечки пальцев, «заплетавшихся в косичку» при попытке взять колючий ре-мажорный аккорд на убитой в хлам гитаре, когда ты аккомпанировал нестройным голосам подруг и друзей, старательно выводивших бессмертное «Я буду помнить только эти слова всегда» на посиделках времен своей бесшабашной юности. «Вселенная», «Московская осень», «Моя неласковая Русь», «Боже, какой пустяк» - все эти хиты «Рондо» и Александра Иванова, любимые несколькими поколениями меломанов, залы и сейчас подпевают хором. Совсем скоро этот прекрасный коллектив вместе со своими кировскими поклонниками отметит свой 35-летний юбилей в ДК «Родина». 11 марта в 19.00 не пропустите встречу с прекрасными песнями, которые на время возвратят вас к берегам молодости.

Где: ДК «Родина», ул. Гайдара, 3

Когда: 11 марта, 19.00

Стоимость билета: 1200-3500 рублей

Возрастной рейтинг: 6+

ИСТОЧНИК KP.RU