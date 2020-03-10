В Вятских Полянах 200 сотрудников четыре месяца сидели без зарплаты

10 Март 2020 2020-03-10T15:42:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вятских Полянах без зарплаты остались работники одного из предприятий. Об этом сообщает прокуратура Кировской области. Случай далеко не первый и явно не последний, однако в этот раз и сумма долга, и количество работников зашкалили. С сентября по декабрь 2019 года без денег оставили аж 201 сотрудника.

Работники предприятия, не получавшие зарплату четыре месяца, обратились в соответствующие органы с жалобой. На этом основании Вятско-Полянская прокуратура провела проверку. По итогам ее выяснилось, что нерадивый руководитель выдавать зарплату своим рабочим действительно не спешил. Сумма долга за четыре месяца скопилась немалая - более 11 миллионов рублей.

После вмешательства прокуратуры директор выдал заслуженную зарплату своим рабочим. Однако наказания избежал - теперь ему придется расстаться с дополнительной суммой денег в качестве штрафа за неуплату.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU