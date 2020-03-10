Легенда отечественного и мирового джаза даст концерт в Кирове

10 Март 2020 2020-03-10T11:54:30+03:00

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За обаяние, эксцентричность и манеру держаться на сцене его частенько сравнивают с французским актером Пьером Ришаром, за характерный тембр голоса - с американским певцом Рэем Чарльзом. Однако вне зависимости от попыток публики и музыкальных журналистов отыскать самое экстравагантное сравнение с кем-либо из великих, Сергей Манукян неизменно остается собой. Яркая индивидуальность, сильная творческая личность, - это все о нем. Собственно, у джазменов по иному и не получается, ведь эта музыка по определению «заточена» на исполнителей незаурядных и неординарных, чей талант и упорный труд тесно связаны с тем, что называют божественным откровением. Ну, или с «магией», количество которой зависит исключительно от масштаба «волшебника». А легенда отечественного и мирового джаза Сергей Манукян, в категориях условного «музыкального Хогвартса» - фигура довольно-таки внушительная.

Сергей Манукян начал заниматься музыкой в возрасте 12 лет, играя с разными джазовыми составами в качестве барабанщика. После ошеломительного вокального дебюта на Рижском джазовом фестивале 1981 года легенда пошла в рост. Работа с таллинской джаз-рок-группой «Авиценна», сольная карьера, сотрудничество с известными западными музыкантами, в числе которых Синди Лоупер, Майкл Болтон, Earth Wind & Fire и легендарный Фрэнк Заппа, - вот далеко не полный послужной список музыканта. Сергей Владимирович совершенно не чуждается экспериментов, что показало его участие в шоу «Голос 60+», на котором он покорил жюри и публику своим исполнением песни «Can't Buy Me Love».

Кстати, Сергей Владимирович не считает джаз уделом только лишь «элитарной» публики, утверждая, что музыкант должен суметь сыграть так, чтобы его музыку понял и принял любой, даже случайный человек. А впрочем, в джазе случайных людей не бывает, ведь «джаз - это мы сами в лучшие наши часы», - как сказал когда-то Сергей Довлатов. Кировчане и гости города смогут сами убедиться в этом 11 марта на концерте Сергея Манукяна в Вятской филармонии.

Где: Вятская филармония, ул. Ленина, 102Б

Когда: 11 марта, 19.00

Стоимость билета: от 1000 до 2000 рублей

Возрастной рейтинг: 6+

ИСТОЧНИК KP.RU