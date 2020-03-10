В Кировской области 302,2 тысячи человек получили социальную поддержку на оплату услуг ЖКХ

10 Март 2020 2020-03-10T12:15:58+03:00

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В Кировской области немало семей, которым сложно оплачивать коммунальные услуги из-за низких доходов. Как сообщает Кировстат, установленный в области порог на такие расходы - 22% от общего дохода семьи. И если затраты семьи по оплате услуг ЖКХ выше этого уровня, им предоставляют бюджетные субсидии.

В 2019 году такую помощь получили более 36,9 тысячи семей. Это примерно 6,6% семей, проживающих в регионе. Больше всего таких жителей в Слободском районе - 28,4%.

Среднемесячный размер субсидии на одну семью в прошлом году составил 1517 рублей. Самые большие субсидии получали опять же жители Слободского района - 1844 рубля. В Котельничском районе эта сумма составила 1555 рублей, в Белохолуницком - 1539, в Омутнинском - 1519, в Кирове - 1590 рублей.

Жители Кировской области также получают социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг. В отличие от субсидий она не зависит от уровня доходов семьи.

На конец декабря 2019 года социальной поддержкой в нашем регионе воспользовались 302,2 тысячи человек. На эти выплаты затратили 2451,9 млн рублей. Средний размер социальной поддержки составил 676 рублей. По районам области это показатель сильно различался. Больше всего получали жители Кирово-Чепецкого района - 2374 рубля, меньше всего - жители Немского района, где размер выплаты составил всего 377 рублей. В Кирове среднемесячный размер социальной поддержки в 2019 году составил 727 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU