За три выходных в Кировской области произошло 11 пожаров

10 Март 2020 2020-03-10T12:02:16+03:00

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Минувшие выходные, к сожалению, не прошли без происшествий. В течение трех дней в Кировской области вспыхнуло 11 пожаров. К счастью, обошлось без погибших, однако в огне получили травмы два человека. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Так, 7 марта от пожара пострадала жительница поселка Ленинская Искра Котельничского района. В ее жилище обгорели стены и мебель на кухне и комнате. Его хозяйку, 89-летнюю пенсионерку, увезли в больницу с отравлением продуктами горения. Предположительной причиной пожара стала неосторожность при готовке еды.

9 марта в кировскую травматологию обратился 43-летний мужчина. У горожанина обнаружились ожоги 1-3 степени. Пострадали лицо, правая кисть руки и нижние конечности - всего 6% тела. Выяснилось, что мужчина сжигал мусор, и, видимо, пренебрег мерами необходимой безопасности - на нем загорелась одежда. Пострадавшему оказали помощь и отпустили, госпитализация не потребовалась.

ВАЖНО

ГУ МЧС по Кировской области просит население быть бдительным, соблюдать элементарные меры пожарной безопасности и не подвергать риску себя и других.

ИСТОЧНИК KP.RU