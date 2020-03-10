2020-03-10T12:02:16+03:00
Происшествия

За три выходных в Кировской области произошло 11 пожаров

К счастью, в огне никто не погиб
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
В пожарах пострадали два человека; обошлось без летальных исходов.В пожарах пострадали два человека; обошлось без летальных исходов.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Минувшие выходные, к сожалению, не прошли без происшествий. В течение трех дней в Кировской области вспыхнуло 11 пожаров. К счастью, обошлось без погибших, однако в огне получили травмы два человека. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Так, 7 марта от пожара пострадала жительница поселка Ленинская Искра Котельничского района. В ее жилище обгорели стены и мебель на кухне и комнате. Его хозяйку, 89-летнюю пенсионерку, увезли в больницу с отравлением продуктами горения. Предположительной причиной пожара стала неосторожность при готовке еды.

9 марта в кировскую травматологию обратился 43-летний мужчина. У горожанина обнаружились ожоги 1-3 степени. Пострадали лицо, правая кисть руки и нижние конечности - всего 6% тела. Выяснилось, что мужчина сжигал мусор, и, видимо, пренебрег мерами необходимой безопасности - на нем загорелась одежда. Пострадавшему оказали помощь и отпустили, госпитализация не потребовалась.

ВАЖНО

ГУ МЧС по Кировской области просит население быть бдительным, соблюдать элементарные меры пожарной безопасности и не подвергать риску себя и других.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кирове сгорел автобус №70
Подростка из Уржума осудили за кражу ноутбука у своей тети
Какой будет погода в Кирове на нынешней рабочей неделе?
Киров готовится к весеннему паводку
Победители конкурса СМИ получат награды в посольстве Японии в Москве
В Кирове директор детского учреждения и его зам работали по поддельным дипломам
В Кирове прошел международный чемпионат по ледолазанию
В Яранске полиция обстреляла машину, чтобы задержать пьяного лихача
Кировская область на 41 месте в России по доступности ипотеки
Кировчан приглашают на «Африканские сказки»
Александр Иванов и группа «Рондо» сыграют для кировчан
В Вятских Полянах 200 сотрудников четыре месяца сидели без зарплаты
Кировчанки заранее готовятся к праздникам
Легенда отечественного и мирового джаза даст концерт в Кирове
Инженерный подвиг, опередивший время
В Кирове пожилой пешеход попал под колеса «Калины»
В Кировской области 302,2 тысячи человек получили социальную поддержку на оплату услуг ЖКХ
За три выходных в Кировской области произошло 11 пожаров