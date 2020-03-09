2020-03-09T21:09:32+03:00
Общество

Неизвестный пытается покончить жизнь самоубийством на путепроводе в Чистые пруды

Об инциденте сообщил читатель «Комсомолки»
Олег ЛЯЛИН
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Ведомства пока что не дают никаких комментариев.Ведомства пока что не дают никаких комментариев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На новом путепроводе местный житель грозит прыгнуть с моста. Об этом «Комсомолке» сообщил очевидец события, проходивший мимо места происшествия:

- Там полицейская машина, скорая, пожарка с лестницей и «пазик» с МЧСниками, - поделился увиденным очевидец Александр.

Также очевидец сообщил, что мужчина перелез через перила и свисает над проезжей частью.

- Держится надежно, - говорит кировчанин.

В областном УВД корреспонденту «Комсомолки» пока не смогли дать комментарий. Более подробная информация появится 10 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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