Неизвестный пытается покончить жизнь самоубийством на путепроводе в Чистые пруды
На новом путепроводе местный житель грозит прыгнуть с моста. Об этом «Комсомолке» сообщил очевидец события, проходивший мимо места происшествия:
- Там полицейская машина, скорая, пожарка с лестницей и «пазик» с МЧСниками, - поделился увиденным очевидец Александр.
Также очевидец сообщил, что мужчина перелез через перила и свисает над проезжей частью.
- Держится надежно, - говорит кировчанин.
В областном УВД корреспонденту «Комсомолки» пока не смогли дать комментарий. Более подробная информация появится 10 марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU