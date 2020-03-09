Вятка бьет рекорды по уровню воды
Вода в Вятке начала подниматься в этом году необычайно рано. Так, по данным гидропоста города Вятские Поляны, на 9 марта уровень воды в Вятке составил 284 сантиметра от нулевой отметки. За сутки вода приросла на три сантиметра.
Как информирует сайт vp43.ru - это рекордно высокий показатель на эту дату с начала наблюдений. Минимальный уровень (46 см) был отмечен 8 марта 2011 года, средний за время наблюдений составляет 115 см.
По информации гидропоста, находящегося в городе Кирове, уровень воды в Вятке составляет - 6 cм от нулевого положения.
Зима 2018-2019 годов была гораздо более снежной, чем минувшая. Однако, половодье не привело к подтоплениям, чрезвычайным обстоятельствам и эвакуациям граждан. И сейчас ситуация не пока вызывает особых опасений.
ИСТОЧНИК KP.RU