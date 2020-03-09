Вятка бьет рекорды по уровню воды

9 Март 2020 2020-03-09T16:32:50+03:00

Вода в Вятке начала подниматься в этом году необычайно рано. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Вода в Вятке начала подниматься в этом году необычайно рано. Так, по данным гидропоста города Вятские Поляны, на 9 марта уровень воды в Вятке составил 284 сантиметра от нулевой отметки. За сутки вода приросла на три сантиметра.

Как информирует сайт vp43.ru - это рекордно высокий показатель на эту дату с начала наблюдений. Минимальный уровень (46 см) был отмечен 8 марта 2011 года, средний за время наблюдений составляет 115 см.

По информации гидропоста, находящегося в городе Кирове, уровень воды в Вятке составляет - 6 cм от нулевого положения.

Зима 2018-2019 годов была гораздо более снежной, чем минувшая. Однако, половодье не привело к подтоплениям, чрезвычайным обстоятельствам и эвакуациям граждан. И сейчас ситуация не пока вызывает особых опасений.

ИСТОЧНИК KP.RU