2020-03-09T15:49:27+03:00
Общество

Предпринимателям из Кировской области могут снизить ставки по кредитам

В региональном правительстве обсудили меры финансовой и нефинансовой поддержки
Юлия Ситникова
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Предприниматели из районов области могут участвовать в семинарах и обучающих программах по видеоконференцсвязи. Фото: kirovreg.ruПредприниматели из районов области могут участвовать в семинарах и обучающих программах по видеоконференцсвязи. Фото: kirovreg.ru
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В министерстве экономразвития и поддержки предпринимательства Кировской области обсудили с представителями муниципалитетов финансовую поддержку предпринимателей. А именно возможность предоставления им займов по сниженной процентной ставке.

- На сегодняшний день представители бизнеса могут получить средства на развитие собственного дела до 4 млн рублей по ставкам от 3% до 10,5% годовых, - отметили в министерстве. - При этом в зависимости от категории заемщика и наличия или отсутствия у него залогового имущества, применяется дифференцированный подход к определению процентной ставки на остаток долга.

Предприниматели могут получить и нефинансовую поддержку: консультации, участие в семинарах, обучающих программах. В 2020 году они смогут сделать это, не выезжая в областной центр. Представители малого и среднего бизнеса получат возможность участвовать в большинстве мероприятий по видеоконференцсвязи. Подключиться к трансляции можно индивидуально или при поддержке местных властей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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