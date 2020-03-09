Предпринимателям из Кировской области могут снизить ставки по кредитам
В министерстве экономразвития и поддержки предпринимательства Кировской области обсудили с представителями муниципалитетов финансовую поддержку предпринимателей. А именно возможность предоставления им займов по сниженной процентной ставке.
- На сегодняшний день представители бизнеса могут получить средства на развитие собственного дела до 4 млн рублей по ставкам от 3% до 10,5% годовых, - отметили в министерстве. - При этом в зависимости от категории заемщика и наличия или отсутствия у него залогового имущества, применяется дифференцированный подход к определению процентной ставки на остаток долга.
Предприниматели могут получить и нефинансовую поддержку: консультации, участие в семинарах, обучающих программах. В 2020 году они смогут сделать это, не выезжая в областной центр. Представители малого и среднего бизнеса получат возможность участвовать в большинстве мероприятий по видеоконференцсвязи. Подключиться к трансляции можно индивидуально или при поддержке местных властей.
ИСТОЧНИК KP.RU