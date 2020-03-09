На базе комплекса «Перекоп» прошли чемпионат и первенство России по лыжным гонкам

9 Март 2020 2020-03-09T15:05:53+03:00

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На первенство приехали 55 спортсменов из 12 регионов России. Кировскую область представляли 12 лыжников.

- Принимать такие крупные важные старты всегда волнительно. Это большая ответственность не только перед спортивными федерациями и сборными регионов, но и перед каждым спортсменом, - отметила министр спорта и молодежной политики Кировской области Анна Альминова. - Персонал центра зимних видов спорта «Перекоп» обладает необходимой квалификацией.

Лидером в классическом стиле на 2,5 километра стала Алина Кашеварова из Свердловской области, на дистанции 5 километров первое место занял представитель Кировской области Петр Лобов.

В спринте свободным стилем золото завоевали кировчанин Алексей Пантюхов и Ирина Губер из Республики Коми.

В последний день соревнований определили победителей в гонках свободным стилем. Среди девушек в гонке на 2,5 километра 1 место заняла Анна Клубачук из Ханты-Мансийского автономного округа. Лучший результат среди юношей снова показвал Петр Лобов. Среди женщин на 5 километрах лидером стала Ирина Губер. Первым среди мужчин на 10 километрах признан Иван Волегов (Пермский край).

По итогам этих соревнований будет сформирована национальная сборная команда для участия в первенстве мира среди юниоров и молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU