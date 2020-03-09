2020-03-09T19:24:31+03:00
Происшествия

Кировчанка сообщила реквизиты своей карты и потеряла 129 тысяч рублей благодаря подруге

«Подруга» предложила ей получить «бонусы от банка»
Алина Сашина
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Сообщать любые данные о себе незнакомым людям нельзя ни под каким предлогом.Сообщать любые данные о себе незнакомым людям нельзя ни под каким предлогом.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В полицию обратилась 67-летняя кировчанка. Она сообщила о краже денег с ее банковского счета. По словам пенсионерки, она переписывалась с подругой в соцсети, и та сообщила о возможности получить «бонусы от банка». Приятельница предложила помочь получить эти деньги. Она попросила кировчанку сообщить данные банковской карты и код подтверждения операции из СМС-сообщения. Пенсионерка так и сделала.

Обещанных бонусов женщина так и не дождалась. А вот сбережения в сумме 129 тысяч рублей с ее счета исчезли. Оказалось, что страницу подруги взломал неизвестный, который и получил доступ к банковской карте. Сейчас его личность устанавливают полицейские.

В УМВД России по Кировской области призывают граждан отказаться от переводов своих сбережений и передачи реквизитов своих банковских карт и кодов подтверждения операций из СМС- и Push-сообщений незнакомым людям. Если во время общения онлайн (переписка в соцсетях или мессенджерах) заходит речь о денежных переводах кому-либо, убедитесь, что собеседник действительно тот, за кого себя выдает. Проще всего это сделать, позвонив по известному вам номеру телефона или встретившись лично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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