Автолюбитель заснял на трассе Омутнинск - Глазов двух огромных волков
Автомобилист снял на видео двух больших волков, бежавших по трассе Омутнинск - Глазов. Видеозапись появилась в паблике «Киров без цензуры».
Заметно, что «серые» довольно крупные. И как будто они не обращали внимания на машину. Пассажирка отметила в видео, что неподалеку есть деревня. Так что волки - потенциальная опасность как для домашних животных, так и для местных жителей.
В комментариях люди также обеспокоились этим. Некоторые комментаторы считают, что волки выходят на трассы и поближе к жилищам людей потому, что в лесу им не хватает пропитания. А еще пользователи социальной сети отметили красоту, мощь и грациозность «серых».
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ИСТОЧНИК KP.RU