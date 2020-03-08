Автолюбитель заснял на трассе Омутнинск - Глазов двух огромных волков

8 Март 2020 2020-03-08T16:39:59+03:00

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Автомобилист снял на видео двух больших волков, бежавших по трассе Омутнинск - Глазов. Видеозапись появилась в паблике «Киров без цензуры».

Заметно, что «серые» довольно крупные. И как будто они не обращали внимания на машину. Пассажирка отметила в видео, что неподалеку есть деревня. Так что волки - потенциальная опасность как для домашних животных, так и для местных жителей.

В комментариях люди также обеспокоились этим. Некоторые комментаторы считают, что волки выходят на трассы и поближе к жилищам людей потому, что в лесу им не хватает пропитания. А еще пользователи социальной сети отметили красоту, мощь и грациозность «серых».

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ИСТОЧНИК KP.RU