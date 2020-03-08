Кирово-Чепецкое предприятие незаконно уволило свою работницу из-за беременности

8 Март 2020 2020-03-08T15:47:49+03:00

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Прокуратура Кирово-Чепецка провела проверку компании ООО «Фабрика Упаковки». Дело в том, что на организацию поступила жалоба от работницы. По ее словам, руководитель фирмы незаконно уволил ее из-за беременности

Оказалось, действительно, с октября 2019 по январь 2020 руководитель фабрики не заключал с работницей трудовой договор. А в конце января ее вовсе уволили из-за беременности.

Директору предприятия внесено представление. После вмешательства прокуратуры женщину все-таки приняли на работу официально и выплатили ей зарплату за время вынужденного прогула.

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ИСТОЧНИК KP.RU