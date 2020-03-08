2020-03-08T14:34:23+03:00
Общество

Еще две пенсионерки из Кирова пострадали из-за гололеда

Одна кировчанка повредила нос, другая голову
Олег ЛЯЛИН
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Гололед - главный «виновник» травм в зимне-весенний период.Гололед - главный «виновник» травм в зимне-весенний период.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Жители города жалуются на некачественную уборку УК тротуаров. В дни, когда тротуары покрылись ледяной коркой, ходить по ним опасно для здоровья.

Так, 7 марта, на улице Некрасова, 38 женщина поскользнулась и ударилась головой об лед. В результате она получила травму головы. Хорошо, что прохожие помогли. В паблике ВК «Злой Кировчанин», под записью о случившемся, жители Кирова возмущаются работой подрядной организации.

В том же «ЗК» днем ранее кировчанка выложила подобную запись. На улице Горького поскользнулась и упала пенсионерка. Кровь на фото говорит о том, что рассечение на переносице у женщины серьезное.

Напомним, что ранее «Комсомолка» уже писала о том, что жительница города травмировала ногу из-за гололеда. Ей даже потребовалась операция на лодыжку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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