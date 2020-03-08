2020-03-08T12:40:26+03:00
Происшествия

В Радужном лесовоз чуть не «похоронил» автомобиль под своим грузом

В ДТП никто не пострадал
Олег ЛЯЛИН
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Если бы лесовоз проехал еще на пару метров вперед, то трагедии было бы не избежать. Фото: vk.com/ky43_ubezhisheЕсли бы лесовоз проехал еще на пару метров вперед, то трагедии было бы не избежать. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe
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6 марта в Радужном водитель «легковушки» смог избежать трагедии. В группе ВК «КУ43» появилась видеозапись, где лесовоз потерял бревна на своем «борту», и они чуть не задавили проезжающий по встречной автомобиль.

Как утверждают очевидцы, около 18.00 лесовоз задел опоры моста, под которым проезжал. Инерция потянула лесовоз в сторону встречной полосы. А стволы деревьев, которые вез тягач, оказались на дороге. Но водитель «малолитражки» сумел вовремя затормозить.

Машина все-таки пострадала. Но, как отметил автор поста, ему очень повезло. Ведь если бы лесовоз проехал чуть дальше, то, возможно, бревна высыпались уже не на дорогу, а на крышу «легковушки».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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