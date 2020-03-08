В Радужном лесовоз чуть не «похоронил» автомобиль под своим грузом
6 марта в Радужном водитель «легковушки» смог избежать трагедии. В группе ВК «КУ43» появилась видеозапись, где лесовоз потерял бревна на своем «борту», и они чуть не задавили проезжающий по встречной автомобиль.
Как утверждают очевидцы, около 18.00 лесовоз задел опоры моста, под которым проезжал. Инерция потянула лесовоз в сторону встречной полосы. А стволы деревьев, которые вез тягач, оказались на дороге. Но водитель «малолитражки» сумел вовремя затормозить.
Машина все-таки пострадала. Но, как отметил автор поста, ему очень повезло. Ведь если бы лесовоз проехал чуть дальше, то, возможно, бревна высыпались уже не на дорогу, а на крышу «легковушки».
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ИСТОЧНИК KP.RU