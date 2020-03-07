В Кирове в доме на Грибоедова обнаружили тело молодого человека
4 марта в Кирове на улице Грибоедова в одном из домов следователи нашли тело 21-летнего кировчанина. Сотрудники СУ СК РФ выяснили причину смерти: житель города получил удар ножом в грудь.
Полицейские смогли восстановить тот день, когда был убит парень. По версии следствия, между погибшим и его 22-летним другом произошел конфликт. В пылу ссоры подозреваемый взял нож и ударил приятеля в грудь.
Сейчас молодого человека задержали. На него завели уголовное дело. Если вину 22-летнего жителя Кирова докажут, ему «светит» тюремный срок до 15 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU