2020-03-07T15:12:10+03:00
Общество

Пенсионерке, поскользнувшейся на льду, провели сложную операцию на лодыжке

Сейчас Алевтина Тимкина чувствует себя хорошо
Олег ЛЯЛИН
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Пенсионерке понадобилась операция на лодыжку.Фото: kirovreg.ruПенсионерке понадобилась операция на лодыжку.Фото: kirovreg.ru
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3 марта, около 11 часов утра жительница Кирова вышла из дома за продуктами. Но она поскользнулась и повредила ногу настолько сильно, что сама не смогла подняться. Соседи вызвали бригаду скорой помощи.

В центре травматологии выяснилось, что повреждение ноги серьезное - закрытый перелом лодыжки с разрывом связок голеностопного сустава. Понадобилась сложная полуторачасовая операция. Медики сделали Алевтине Тимкиной остеосинтез лодыжки пластиной и винтами. Сейчас пострадавшая чувствует себя хорошо. Пенсионерка надеется, что к концу недели будет дома.

В Центре травматологии рассказали, что с начала осенне-зимнего периода в клинику обратилось более 1350 человек. Все они - «жертвы» гололеда. 200 людям понадобилась госпитализация.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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