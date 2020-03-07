2020-03-07T12:05:32+03:00
Общество

В городе появилась «горячая линия» из-за эпидемии коронавируса

Это инициатива областного Минздрава
Олег ЛЯЛИН
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Сообщить всю информацию можно также и в регистратурах кировских поликлиник.Сообщить всю информацию можно также и в регистратурах кировских поликлиник.Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
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В Кирове появилась «горячая линия» по коронавирусу. Жители области, которые вернулись из стран, где уже были зафиксированы случаи вспышки вируса, могут позвонить по номеру 8-800-100-43-03. Также можно обратиться в регистратуру поликлиники.

Позвонивший кировчанин должен сообщить свои контакты и место жительства. Также понадобится информация о стране, где был житель региона и сколько он там пробыл.

Напомним, что Роспотребнадзор по Кировской области уже «отправил» 11 жителей области на обследование у медиков. А с начала распространения болезни по планете 59 кировчан находились на обследовании. Пятеро из них все еще находятся в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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