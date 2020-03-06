Участок федеральной трассы на Белую Холуницу отремонтируют к июлю

6 Март 2020 2020-03-06T17:20:39+03:00

На все работы уйдет, предположительно, около двух месяцев

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Участок федеральной трассы на Белую Холуницу наконец отремонтируют. При хороших погодных условиях работы начнут в конце марта-начале апреля текущего года.

В федеральную собственность дорогу «Кострома-Шарья-Киров-Пермь», построенную в 1991 году, передали 1 января 2017 года. На тот момент нормативам соответствовало лишь 15% дороги. До тех пор восстановительных работ на ней не проводили. На участки, что соответствовали нормам, заложили слои износа, а оставшиеся отреставрировали. Теперь пришла пора нового, уже капитального, ремонта.

Большую роль в разрушении дорожного полотна сыграли погодные условия: зима была слишком теплой, и из-за высокой влажности верхний слой полотна растрескался. Подрядчик, который проводил ремонт, отказываться от своих обязательств не собирается, и исполнит работу в полном объеме. Ориентировочная дата завершения - 1 июля текущего года.

Отремонтировать ямы на дороге сейчас невозможно. Наиболее поврежденные участки заливали асфальтобетоном, но грузовики спустя сутки разбили его вновь. Поэтому придется полностью восстанавливать весь верхний слой полотна. Кроме того, планируется обустроить обочины и капремонт слоев износа, заложенных три года назад.

ИСТОЧНИК KP.RU