Аттракцион неслыханной щедрости: кировчане отдали мошенникам более 1,2 млн рублей

6 Март 2020 2020-03-06T15:41:27+03:00

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В четверг, 5 марта, в полицию обратились сразу шестеро кировчан. Все они перечислили немалые суммы денег незнакомым людям.

Так, 41-летняя жительница Пижанского района рассказала, что ей позвонил «сотрудник службы безопасности банка». Он сообщил, что ее карту необходимо защитить от доступа пеосторонних. И попросил сказать ему реквизиты банковской карты. Она не задумываясь их сообщила, после чего со счета исчезли 76 тысяч рублей.

А 73-летний кировчанин попался на удочку «сотрудника Центробанка РФ». Преступник, опять же по телефону, сказал пенсионеру, что ему полагаются «бонусы от банка». И «нужно сообщить реквизиты банковской карты», чтобы получить эти деньги. Мужчина поверил и дал данные своей карты. В результате потерял более 100 тысяч рублей.

Еще один житель областного центра пояснил полицейским, что ему позвонили из «организации МММ» и пообещали выплатить ранее вложенные средства. Но пенсионер должен был «еще немного заплатить». После общения с мошенником 67-летний кировчанин перевел на неизвестные счета 525 тысяч рублей.

А 59-летняя кировчанка рассказала, что пообщалась по телефону с «сотрудником Следственного комитета». Мошенник пообещал женщине «компенсацию за ранее приобретенные медицинские препараты». Но за нее сначала нужно было заплатить «подоходный налог». Потерпевшая поверила и перевела более 54 тысяч рублей. Это произошло еще в декабре прошлого года. Так и не дождавшись обещанных денег, в марте пенсионерка решила обратиться в полицию.

Жертвой мошенников стал также 57-летний житель Омутнинска. Мужчине тоже звонил лжесотрудник службы безопасности банка с сообщением, что на потерпевшего якобы пытаются оформить кредит. Для тог7о, чтобы пресечь эту попытку, звонивший убедил омутчанина перевести ему деньги на три сотовых телефона. В результате мужчина потерял более 476 тысяч рублей.

Полицейские по всем фактам возбудили уголовные дела. Сотрудники ведомства проводят оперативно-разыскные мероприятия.

Полиция напоминает: никогда не верьте звонящим вам людям, которые просят перевести деньги куда-либо или спрашивают данные вашей банковской карты.

ИСТОЧНИК KP.RU