2020-03-06T15:12:18+03:00
Общество

Более восьми тысяч кировчан заболело ОРВИ за минувшую неделю

Такая большая цифра связана с распространением гриппа в области
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
Заболев, необходимо избегать контактов с людьми, чтобы не распространять вирус.Заболев, необходимо избегать контактов с людьми, чтобы не распространять вирус.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Эпидемия гриппа и ОРВИ в Кирове не собирается утихать. В области сохраняется высокий уровень заболеваемости. Краткую статистику приводит региональное управление Роспотребнадзора.

- за минувшую неделю за медицинской помощью обратились 8556 кировчан. 64,4% из них - дети;

- число заболевших снизилось на 19%. Оно ниже эпидемического порога на 29%;

- количество госпитализированных выросло на 21%;

- зарегистрировано 404 случая пневмонии;

- показатель заболеваемости на многолетнем уровне.

В отношении коронавируса продолжают проводить меры профилактики. Так, по состоянию на 4 марта в больницах наблюдали за 11 кировчанами, вернувшимися из-за границы. Гости региона также находятся на контроле в областных поликлиниках. Носителей коронавируса пока не выявили.

Таких обследуемых при возникновении респираторных заболеваний сразу госпитализируют для лечения и обследования. Так, на текущей неделе в больницу положили заболевшего, прилетевшего из Италии. При обследовании вируса не нашли.

Роспотребнадзор Кировской области напоминает, как защититься самому от вирусов и не заразить окружающих:

- используйте носовой платок при кашле и насморке, либо закрывайте рот рукой;

- используйте медицинскую маску, причем делать это необходимо правильно. Через два часа ношения или после увлажнения ее стоит заменить;

- заболев, сообщите об этом семье и друзьям, и избегайте близких контактов с людьми;

- если у вас одышка или затрудненное дыхание, высокая температура не спадает в течение более трех дней - нужно немедленно обратиться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кировчане могут сдать смарт-часы в трейд-ин
Аттракцион неслыханной щедрости: кировчане отдали мошенникам более 1,2 млн рублей
Более восьми тысяч кировчан заболело ОРВИ за минувшую неделю
Погода в Кирове на 8 марта: дождь и «плюс» на термометре
Два пригородных автобуса изменят схему движения
«Два уазика в плену»: в Кирове полицейские машины застряли во дворе дома
Кировчане похитили «Писающих супергероев»
Кировские полицейские задержали преступника, объявленного в межгосударственный розыск
Видеонаблюдение от «Ростелекома» выбрали более 2500 вятских семей
На пост сити-менеджера Кирова выдвинулось сразу трое человек
В Кирове разыскивают 15-летнюю девочку
Иск против областного Минфина подал прокурор Лебяжского района
Кировским студентам могут увеличить стипендию до размера прожиточного минимума
Кировчанам показали очень женские истории
В Кирове прошла благотворительная игра «АзБУКи»
В Крыму погиб кировчанин: мужчина сорвался со скалы
В Кирове разыскивают 13-летнего подростка
Кировчане вновь выйдут на митинг против «Марадыковского»
В Кирово-Чепецком районе внедорожник вылетел в кювет и разбился об дерево
За три дня более тридцати кировчан пострадали от гололеда
В Кировской области создадут туристско-рекреационный кластер
Блокбастер «Вторжение» стал доступен в Wink на эксклюзивных правах