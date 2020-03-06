Более восьми тысяч кировчан заболело ОРВИ за минувшую неделю

6 Март 2020 2020-03-06T15:12:18+03:00

Заболев, необходимо избегать контактов с людьми, чтобы не распространять вирус. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Такая большая цифра связана с распространением гриппа в области

Изменить размер текста: A A

Эпидемия гриппа и ОРВИ в Кирове не собирается утихать. В области сохраняется высокий уровень заболеваемости. Краткую статистику приводит региональное управление Роспотребнадзора.

- за минувшую неделю за медицинской помощью обратились 8556 кировчан. 64,4% из них - дети;

- число заболевших снизилось на 19%. Оно ниже эпидемического порога на 29%;

- количество госпитализированных выросло на 21%;

- зарегистрировано 404 случая пневмонии;

- показатель заболеваемости на многолетнем уровне.

В отношении коронавируса продолжают проводить меры профилактики. Так, по состоянию на 4 марта в больницах наблюдали за 11 кировчанами, вернувшимися из-за границы. Гости региона также находятся на контроле в областных поликлиниках. Носителей коронавируса пока не выявили.

Таких обследуемых при возникновении респираторных заболеваний сразу госпитализируют для лечения и обследования. Так, на текущей неделе в больницу положили заболевшего, прилетевшего из Италии. При обследовании вируса не нашли.

Роспотребнадзор Кировской области напоминает, как защититься самому от вирусов и не заразить окружающих:

- используйте носовой платок при кашле и насморке, либо закрывайте рот рукой;

- используйте медицинскую маску, причем делать это необходимо правильно. Через два часа ношения или после увлажнения ее стоит заменить;

- заболев, сообщите об этом семье и друзьям, и избегайте близких контактов с людьми;

- если у вас одышка или затрудненное дыхание, высокая температура не спадает в течение более трех дней - нужно немедленно обратиться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU